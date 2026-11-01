Calabria, Occhiuto rivendica i risultati sui social e rassicura: ‘Non abbiamo ancora finito’
‘Non abbiamo ancora finito’: Roberto Occhiuto rivendica i risultati della Regione, dal Reddito di merito agli ambulatori della Sibaritide, da aeroporti e treni alla crescita dell’economia
01 Novembre 2026 - 13:36 | di Redazione
Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, rivendica i risultati ottenuti dall’amministrazione regionale: dal Reddito di merito agli ambulatori della Sibaritide, dagli scali di Reggio e Lamezia ai nuovi treni, fino alla crescita dell’economia calabrese.
Lo ha fatto con un post pubblicato sul suo profilo Instagram, con una foto accompagnata dalla frase «Non mi fermerò.»
Le parole di Roberto Occhiuto
Nel post il presidente scrive:
«C’è ancora tantissimo da fare. Intanto, però… Questa settimana cominciano i pagamenti del Reddito di merito: da 500 a 1.000 euro al mese per sostenere gli studenti meritevoli delle nostre università».
Sanità: i primi 22 ambulatori nella Sibaritide
«Vent’anni di attesa per un ospedale. Oggi, nella Sibaritide, i primi 22 ambulatori sono operativi e portiamo avanti il lavoro sui nuovi ospedali di Vibo e della Piana».
Aeroporti e treni: i numeri
«Abbiamo inaugurato il nuovo terminal partenze di Reggio e la nuova area imbarchi di Lamezia, mentre proseguono gli investimenti sugli scali. Nei primi nove mesi del 2026 i passeggeri sono cresciuti del 12,5%».
«Abbiamo messo in circolazione 27 nuovi treni e finanziato altri dieci».
Economia: il dato di Banca d’Italia
«Nel 2025 l’economia calabrese è cresciuta dell’1,1%, secondo la Banca d’Italia, più della media nazionale. Crescono l’occupazione e il turismo, le esportazioni superano il miliardo di euro».
Il messaggio finale: andare avanti
«Sono risultati costruiti con lavoro e ostinazione. I pregiudizi si abbattono così, producendo fatti. Non abbiamo ancora finito. E non abbiamo nessuna intenzione di fermarci».
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