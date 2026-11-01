Calabria, Occhiuto rivendica i risultati sui social e rassicura: ‘Non abbiamo ancora finito’

Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, rivendica i risultati ottenuti dall’amministrazione regionale: dal Reddito di merito agli ambulatori della Sibaritide, dagli scali di Reggio e Lamezia ai nuovi treni, fino alla crescita dell’economia calabrese.

Lo ha fatto con un post pubblicato sul suo profilo Instagram, con una foto accompagnata dalla frase «Non mi fermerò.»

Nel post il presidente scrive:

«Vent’anni di attesa per un ospedale. Oggi, nella Sibaritide, i primi 22 ambulatori sono operativi e portiamo avanti il lavoro sui nuovi ospedali di Vibo e della Piana».

«Abbiamo inaugurato il nuovo terminal partenze di Reggio e la nuova area imbarchi di Lamezia, mentre proseguono gli investimenti sugli scali. Nei primi nove mesi del 2026 i passeggeri sono cresciuti del 12,5%».

«Nel 2025 l’economia calabrese è cresciuta dell’1,1%, secondo la Banca d’Italia, più della media nazionale. Crescono l’occupazione e il turismo, le esportazioni superano il miliardo di euro».

«Sono risultati costruiti con lavoro e ostinazione. I pregiudizi si abbattono così, producendo fatti. Non abbiamo ancora finito. E non abbiamo nessuna intenzione di fermarci».