Reggio, incidente sulla sopraelevata porto: feriti lievi, un neopatentato in stato di ebbrezza

Aveva conseguito la patente da 15 giorni ma era in stato ebbrezza alcolica uno dei due giovani conducenti rimasti coinvolti in uno degli incidenti della notte di Halloween a Reggio Calabria. Il sinistro si è verificato sulla sopraelevata porto e ha visto coinvolti due veicoli condotti da due giovani. Uno di loro è stato trasportato al GOM ma con ferite lievi. L’altro, illeso, sottoposto a test etilometrico, è risultato in stato di ebbrezza; pertanto dopo appena 15 GG dal conseguimento il documento di guida è stato ritirato.

Dopo la festa di Halloween, il tamponamento

Secondo la prima ricostruzione della Polizia Locale si è trattato di un tamponamento. I due conducenti, secondo quanto appreso, erano reduci da una festa organizzata per la ricorrenza di Halloween presso un locale sanzionato nella notte dalla stessa Polizia Locale per inosservanza dell’ordinanza sindacale in materia di emissione sonore.

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Come detto la nottata è stata caratterizzata da altri incidenti. Almeno altri due in città rilevati dalla Polizia Locale fortunatamente con danni a cose. L’ultimo autonomo sul lungomare intorno alle 5.