Reggina-Ragusa: le formazioni ufficiali. Marchionni cambia portiere e modulo
Lancini e Rotulo si accomodano in panchina
01 Novembre 2026 - 13:36 | Redazione
Agli ordini del signor Volpi della sezione di La Spezia, coadiuvato dai guardalinee Maraboli della sezione di Monza e Zebini della sezione di Rovigo, Reggina e Ragusa scenderanno in campo nelle seguenti formazioni.
REGGINA: Piras; De Mori, Girasole, Baldan, Toscano; Abonckelet, Acquadro, Rossetti; Guida; Alma, Magrassi. In panchina: Lagonigro, Baggi, Specker, Lancini, Porcino, Franchini, Laaribi, Rotulo, Franco. Allenatore: Marchionni.
RAGUSA: Esposito M., Accetta, Esposito B., Bianco, Benassi, D’Innocenzo, Dini, Guzzo, Sinatra, Golfo, D’Amore. In panchina: Bonagura, Mesisca, Crisci, Martorelli, Torres, Vita, Brugaletta, Palladino, Capone. Allenatore: Bianco (squalificato, in panchina De Clemente).
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