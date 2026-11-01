Kazakistan, Princi guida la seconda missione della delegazione Ue per l’Asia Centrale
Conclusa con successo la missione europea in Kazakistan guidata dall’europarlamentare Giusi Princi, in qualità di Presidente della Delegazione per le relazioni con i Paesi dell’Asia Centrale (DCAS)
01 Novembre 2026 - 14:45 | Comunicato Stampa
Si è conclusa con grande successo la missione europea in Kazakistan guidata dall’europarlamentare Giusi Princi, in qualità di Presidente della Delegazione per le relazioni con i Paesi dell’Asia Centrale (DCAS). È la seconda missione che l’On. Princi guida nel Paese.
«Il Kazakistan – afferma l’europarlamentare calabrese – non rappresenta soltanto un ponte geografico tra Europa e Asia, ma un interlocutore strategico in una regione cruciale per gli equilibri economici e geopolitici internazionali. Nella mia seconda missione, ho approfondito le prospettive di collaborazione con le istituzioni del Kazakistan, per rafforzare i rapporti tra UE e Asia Centrale e favorire nuove opportunità di scambio e sviluppo».
Gli incontri con le massime autorità del Paese
Nel corso della missione, l’On. Princi ha incontrato le massime autorità del Paese, tra cui il Ministro della Scienza e dell’Istruzione superiore, Sayasat Nurbek, la Vicepresidente del Kurultai (Parlamento kazako), Dinara Zakieva, il Commissario per i diritti umani, Artur Lastayev, i rappresentanti delle agenzie delle Nazioni Unite, le organizzazioni della società civile, la dirigenza della Regione di Mangystau e i vertici dell’Università di Nazarbayev.
«In ogni confronto – sottolinea l’On. Princi – ho portato anche la mia Calabria, facendone conoscere le potenzialità e ponendo le basi per nuove prospettive di collaborazione economica, commerciale e culturale. I Paesi dell’Asia Centrale dispongono di importanti risorse naturali e materie prime e guardano con crescente interesse agli investimenti internazionali. Si tratta di mercati dalle importanti potenzialità, nei quali anche le imprese calabresi possono trovare nuove occasioni di interlocuzione e sviluppo».
L’Università di Nazarbayev e la cooperazione sull’istruzione
L’On. Princi ha visitato anche l’Università di Nazarbayev, prestigiosa istituzione di ricerca con sede ad Astana.
«Da già donna di scuola – spiega -, incontrare i giovani è per me sempre un’emozione particolare. Promuovere il dialogo tra culture diverse e favorire una conoscenza reciproca è fondamentale per avvicinare i nostri popoli e costruire relazioni durature».
Particolarmente significativo è stato l’incontro con Sayasat Nurbek, Ministro della Scienza e dell’Istruzione superiore del Kazakistan.
«Ci siamo confrontati – afferma l’On. Princi – sulle prospettive di cooperazione nell’istruzione universitaria e nella ricerca scientifica, con particolare attenzione all’intelligenza artificiale. La sfida è preparare le nuove generazioni a governare il progresso tecnologico con consapevolezza, integrando competenze scientifiche e digitali, pensiero critico e formazione, affinché l’innovazione resti al servizio della persona. Proprio in questa prospettiva, lo scorso anno ho fortemente voluto promuovere la collaborazione tra l’Università Narxoz di Almaty e l’Università Mediterranea di Reggio Calabria, partnership nata dopo la mia prima missione in Kazakistan e oggi concreto ponte umano e culturale tra le nostre realtà».
La 23ª commissione di cooperazione parlamentare e la visita ad Aktau
Momento centrale della missione è stata la 23ª commissione di cooperazione parlamentare tra UE e Kazakistan, ospitata nella nuova sede del Parlamento kazako, il Kurultai.
«Abbiamo affrontato – sottolinea – temi centrali per il futuro del partenariato: cooperazione economica, intelligenza artificiale, cybersicurezza e Stato di diritto. Un confronto volto a rafforzare le priorità comuni e rendere la collaborazione sempre più concreta».
La delegazione UE, guidata dall’europarlamentare Giusi Princi, è stata la prima delegazione del Parlamento europeo a visitare Aktau, città affacciata sul Mar Caspio e snodo strategico per le relazioni tra Europa e Asia.
«Il porto commerciale marittimo internazionale di Aktau – evidenzia l’europarlamentare calabrese – riveste un ruolo strategico nel Corridoio Trans-Caspico, rafforzando i collegamenti tra Europa e Asia. Abbiamo visitato anche il porto di Kuryk, circa 50 chilometri a sud di Aktau, snodo di connessione tra economie, territori e prospettive di sviluppo», conclude l’On. Giusi Princi.
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