Reggio, incidente sul ponte Calopinace: deceduto il conducente del motociclo

Non ce l'ha fatta il 27enne che la sera del 4 ottobre scorso era rimasto coinvolto in un sinistro stradale autonomo

È deceduto nella giornata di ieri il conducente del motociclo che la sera del 4 ottobre scorso era rimasto coinvolto in un sinistro stradale autonomo nella zona del ponte Calopinace.

Il tunisino 27enne, le cui condizioni erano sin da subito apparse molto critiche, non ce l’ha fatta ed è morto ieri presso il Gom di Reggio Calabria.

La Polizia Locale che era intervenuta per i rilievi, ha avviato ulteriori attività di indagine sotto la direzione del magistrato di turno immediatamente notiziato. La salma del malcapitato si trova ora a disposizione dell’autorità giuudiiziaria mentre il motociclo è stato sottoposto a sequestro per ogni ulteriore accertamento.