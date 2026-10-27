Reggina-Domenico Girasole: salta la firma, risoluzione rinviata. Cosa sta succedendo

Sembrava tutto fatto, ma la vicenda legata all’addio di Domenico Girasole alla Reggina si arricchisce di un nuovo capitolo. La risoluzione contrattuale non è stata ancora firmata. Un rinvio inatteso, legato agli sviluppi della trattativa tra il difensore e il Campobasso.

L’appuntamento era fissato per questa mattina alle ore 11 presso il centro sportivo Sant’Agata. Domenico Girasole avrebbe dovuto firmare la risoluzione consensuale del contratto con la Reggina, come anticipato anche da CityNow, quando l’operazione sembrava ormai una semplice formalità. La non convocazione del calciatore per la trasferta di Favara era un’altra conferma.

Parallelamente, da Campobasso era attesa la chiamata per la sottoscrizione del nuovo accordo con il club rossoblù. Nel frattempo, però, la società molisana si è affrettata a chiudere un’altra trattativa di mercato, quella relativa al difensore Pacciardi, poi ufficializzata nel pomeriggio.

Un passaggio che ha modificato i tempi dell’operazione. Girasole non si è presentato all’appuntamento al Sant’Agata e la firma della risoluzione è stata rinviata.

Nel corso del pomeriggio sono proseguiti i contatti tra il procuratore del calciatore e l’entourage del Campobasso, con l’obiettivo di trovare una soluzione e definire il trasferimento.

La sensazione è che la questione possa risolversi, anche perchè è stato lo stesso patron Rizzetta a dichiarare in conferenza stampa che i difensori in arrivo sarebbero stati due in sostituzione di Papini e Capoferri, ma a questo punto il condizionale è d’obbligo. Quella che sembrava una trattativa ormai conclusa ha incontrato un ostacolo e quindi nulla può essere dato per scontato.

Resta comunque una certezza: l’avventura di Domenico Girasole con la maglia amaranto è destinata a concludersi. Il difensore è pronto a ripartire dalla Serie C e, oltre al Campobasso, sulle sue tracce c’è almeno un’altra società della terza serie.

Le prossime ore saranno decisive per capire quale sarà la sua nuova destinazione e quando verrà formalizzato l’addio alla Reggina.