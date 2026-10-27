La Lazio di Lotito è da scudetto, Gattuso non può più nascondersi. Goleada al Sassuolo

Sei gol, due rigori sbagliati e primato in classifica in piena solitudine

La Lazio non conta più neppure i record. La squadra di Gennaro Gattuso continua a vincere, convincere e soprattutto divertire. E anche se il tecnico continua a tenere basso il profilo, i biancocelesti entrano ormai di diritto tra le candidate alla vittoria dello scudetto. Nel primo anticipo della nona giornata di Serie A, la squadra del presidente Claudio Lotito travolge il Sassuolo a domicilio con un clamoroso 6-2, al termine di una partita spettacolare. Un risultato che avrebbe potuto assumere proporzioni ancora più pesanti, considerando anche i due calci di rigore falliti dai biancocelesti.

Otto vittorie in nove partite: Lazio da record

I numeri raccontano una partenza straordinaria: otto vittorie e un pareggio nelle prime nove giornate, per un totale di 25 punti. Un avvio mai registrato prima nella storia del club biancoceleste. La Lazio consolida così il primato in classifica, in attesa della risposta dell’Inter, ma soprattutto lancia un segnale chiarissimo alle dirette concorrenti. Non sono soltanto i risultati a impressionare. La squadra di Gattuso mostra qualità, intensità, organizzazione e una capacità offensiva che la rende una delle formazioni più spettacolari del campionato.

Il tecnico continua a frenare gli entusiasmi, evitando di parlare apertamente di scudetto. Ma dopo nove giornate diventa sempre più difficile nascondersi. La Lazio non è più una sorpresa. È una seria candidata al titolo. E oggi, per qualità del gioco espresso e continuità di rendimento, può essere considerata una delle squadre che gioca il miglior calcio della Serie A.