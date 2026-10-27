Favara-Reggina: i convocati amaranto. Sono sette i calciatori che rimangono a casa
Assenze pesanti per mister Marchionni. C'è anche un giovane del 2009
27 Ottobre 2026 - 20:31 | Comunicato
Sono 22 i convocati di mister Marco Marchionni in vista di CastrumFavara-Reggina, gara valida per il recupero della nona giornata del girone I di Serie D 2026/2027 ed in programma mercoledì 28 ottobre allo stadio Giovanni Bruccoleri di Favara, con calcio d’inizio alle ore 14:30.
Di seguito, l’elenco completo.
Rimangono a casa per infortunio: Fazio, Jallow, Macrì, Palmieri, Pellicanò e Reis.
Per scelta: Domenico Girasole
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