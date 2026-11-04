Carta dedicata a te, Rapani: ‘Dal Governo Meloni 500 euro per oltre un milione di famiglie’

Dal 4 novembre oltre un milione di famiglie italiane riceveranno 500 euro attraverso la Carta dedicata a te, misura introdotta dal Governo Meloni per sostenere l’acquisto di beni alimentari di prima necessità. Il senatore di Fratelli d’Italia Ernesto Rapani richiama l’attenzione sul ruolo delle amministrazioni comunali, chiamate a garantire il corretto svolgimento delle procedure e a facilitare l’accesso al beneficio.

«Parliamo di una misura nazionale voluta e finanziata dal Governo, che ha destinato complessivamente oltre 2 miliardi e 700 milioni di euro al sostegno delle famiglie in difficoltà economica. Le amministrazioni locali non devono fare altro che seguire le indicazioni previste, assicurando la massima tempestività negli adempimenti di propria competenza. Non servono iniziative autonome né ulteriori passaggi burocratici che possano complicare l’accesso a un sostegno già previsto dallo Stato», dichiara Rapani.

Accrediti, nuovi beneficiari e criteri di selezione

Il provvedimento, illustrato dal ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, prevede un accredito di 500 euro per i beneficiari già in possesso della carta che conservano i requisiti. Un secondo accredito dello stesso importo è previsto nel mese di aprile, per un sostegno complessivo di 1000 euro nell’arco di sei mesi.

Per i nuovi beneficiari è invece prevista una comunicazione con le indicazioni necessarie al ritiro della carta presso gli uffici postali. La selezione avviene attraverso i criteri nazionali relativi al reddito e alla composizione del nucleo familiare, con il coinvolgimento dell’Inps e dei Comuni.

Il ruolo dei Comuni e cosa si può acquistare

«È importante chiarire un aspetto: non si tratta di un contributo deciso dalle singole amministrazioni comunali, ma di una misura del Governo nazionale. Ai Comuni spetta un ruolo operativo, che deve essere svolto con precisione, senza ritardi e garantendo un’informazione chiara ai cittadini. Le famiglie devono sapere come accedere al beneficio e quali procedure seguire», prosegue il parlamentare.

La carta permette di acquistare prodotti alimentari di prima necessità, compresi alimenti freschi e prodotti caseari. È inoltre previsto uno sconto del 15% presso gli esercizi aderenti all’iniziativa.