Come preparare gli straccetti di pollo al limone con rucola: la ricetta

Una ricetta leggera, estiva che piace tantissimo a grandi e piccini. Ci sono infinite varianti a questa semplice ricetta, ma il pollo al limone ha sempre il suo perché. Alcuni cucinano il pollo marinato nella birra, altri con aceto balsamico e scagliette di grana. Io oggi vi propongo il limone che si sposa benissimo sia col pollo che con la rucola. Non ho aggiunto il grana perché non gradisco l’acidità del limone con il formaggio stagionato.

LA RICETTA

Gli ingredienti per 4 persone

500 gr di petto di pollo,

100 gr di rucola,

1 limone,

farina,

sale

olio

pepe bianco.

PROCEDIMENTO

Taglio il petto di pollo a straccetti e lo metto in una ciotola con il succo e la buccia di limone. Copro la ciotola con la pellicola e ripongo in frigo a marinare per almeno 30 minuti. Lascio insaporire il pollo tagliato a straccetti in frigorifero e trascorso il tempo indicato, passo i pezzetti di pollo in un piatto con farina e sale.

Faccio scaldare un filo d’olio in una padella antiaderente, aggiungo gli straccetti di pollo e li faccio rosolare per una decina di minuti. Spengo la fiamma, salo quanto basta ed aggiungo la rucola. Mescolo un minuto in padella facendo attenzione a non far cuocere troppo la rucola. Servo gli Straccetti di pollo limone e rucola nei piatti, aggiungo un pizzico di buccia di limone grattugiata.