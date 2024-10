Come preparare il tiramisù: la ricetta

Quasi tutti ne vanno matti, in particolar modo gli amanti del caffè

Tiramisù, il fresco dolce adatto a tutte le stagioni. Quasi tutti ne vanno matti, in particolar modo gli amanti del caffè e prepararlo non è poi così difficile!

La ricetta

Vediamo insieme la ricetta e come preparare un gustoso tiramisù da presentare ad amici e parenti.

Gli ingredienti

300 gr. di savoiardi;

4 uova medie (preferibilmente fresche);

500 gr. di mascarpone;

100 gr. di zucchero;

300 ml di caffè della moka già pronto

Cacao amaro in polvere per la superficie q.b.

La preparazione

Per preparare il vostro tiramisù è bene iniziare dalle uova. Separate, facendo molta attenzione, gli albumi dai tuorli. Montate con una frusta i tuorli e versate metà dose di zucchero. Non appena il composto avrà assunto un colore chiaro ed una forma spumosa, aggiungete il mascarpone, poco per volta. Una volta finito tutto il formaggio, otterete una crema densa e compatta.

Adesso è il momento di montare gli albumi, versando la parte restante di zucchero, sempre un poco per volta. Montateli bene a neve e una volta finito prendete un cucchiaio di albumi ed aggiungetelo all’interno della vostra ciotola con i tuorli e lo zucchero e mescolate energicamente con l’aiuto di una spatola. Continuate a procedere così fino a quando non avrete aggiunto tutti gli albumi.

Adesso inizia la composizione del tiramisù.

Prendete una pirofila e iniziate a distribuire la vostra crema sul fondo. Prendete i savoiardi inzuppateli nel caffè (è importante che sia freddo e già zuccherato) prima da un lato e poi dall’altro. A mano a mano sistemate i biscotti imbevuti sulla crema fino ad ottenere un primo strato. Continuate con questi procedimenti fino a quando non avrete occupato tutto lo spazio presente nella pirofila. Spolverate il vostro tiramisù con del cacao amaro e lasciate raffreddare il tutto in frigo per un paio d’ore.

Il vostro tiramisù è pronto per essere gustato.