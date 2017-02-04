Come preparare i gustosi baci di cioccolato: la ricetta

San Valentino è arrivato e non sapete ancora quale dolce preparare alla tua metà? Tranquilli, le ricette e le possibilità sono infinite.

In occasione della festa degli innamorati CityNow vi suggerisce una ricetta semplice e golosa, quella degli autentici baci di cioccolato fatti in casa, con cui potrete stupire il vostro partner e addolcire la vostra serata.

Si tratta di morbidi cioccolatini al gusto di gianduia ricoperti con cioccolato fondente e con un cuore di nocciola croccante!

LA RICETTA DEI BACI AL CIOCCOLATO

Ingredienti (per 24 pezzi)

100 gr di Cioccolato al latte

20 gr di Burro

100 gr di Nocciole o granella

100 gr di Crema Gianduia (o Nutella)

24 Nocciole intere e sgusciate

200 gr di Cioccolato fondente.

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Preparazione

Prima di tutto facciamo sciogliere il cioccolato al latte insieme al burro nel microonde o se preferiamo a bagnomaria. Poi maciniamo le nocciole intere in un frullatore fino ad ottenere la consistenza desiderata.

In un recipiente abbastanza grande mescoliamo con un cucchiaio la granella di nocciole, la crema gianduia e il cioccolato al latte fuso con il burro, amalgamando bene gli ingredienti.

Facciamo riposare l’impasto ottenuto in frigo per circa 30 minuti. Riprendiamo il composto e col palmo della mano creiamo 24 palline, mettendole poi da parte in un vassoio. Sopra ogni pallina posizioniamo una nocciola, facendo una leggera pressione per farla incastrare nel cioccolatino.

Conserviamo quindi i baci al cioccolato in frigo per circa 30 minuti, per farli solidificare.

Sciogliamo il cioccolato fondente al microonde o a bagnomaria e lasciamolo intiepidire. Riprendiamo i baci, aiutandoci con una forchetta, immergiamoli nel cioccolato fondente sciolto fino a ricoprirli e glassandoli completamente.

Lasciamo i baci ad asciugare sopra un vassoio rivestito di carta forno ed eventualmente riporre in frigo fino a completo indurimento. Quando la glassa di copertura sarà ben rappresa, i baci saranno pronti!

Potrete inoltre ricoprirli di altri tipi di cioccolato, ad esempio quello bianco, e gustarli accompagnati da un buon liquore!