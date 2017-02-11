San Valentino, ecco i gustosi occhi di bue a forma di cuore: la ricetta
Squisiti biscotti composti da due sagome di forma uguale e sovrapposte, ripieni di marmellata
11 Febbraio 2017 - 14:02 | di Redazione
San Valentino è ormai alle porte e inizia la frenetica ricerca del miglior regalo: dolce, romantico ed indimenticabile! CityNow vi suggerisce una ricetta semplice e golosa, quella degli occhi di bue a forma di cuore.
Si tratta di squisiti biscotti composti da due sagome di forma uguale e sovrapposte, ripieni di marmellata che funge da “collante”; la sagoma superiore dovrà essere ulteriormente incisa per fare affiorare la marmellata in superficie. Serviranno quindi due stampini a forma di cuore, uno più piccolo dell’altro.
LA RICETTA
Ingredienti per circa 20 biscotti:
- Farina 00 250 g
- Lievito in polvere per dolci 6 g
- Zucchero 100 g
- Baccello di vaniglia 1
- Uova medio, a temperatura ambiente 1
- Burro a temperatura ambiente 125 g
- Scorza di limone ½
Ripieno:
Confettura di fragole q.b.
Procedimento
Togliete il burro dal frigorifero un’ora prima della lavorazione, tagliatelo a pezzetti e lasciatelo ammorbidire a temperatura ambiente. Disponete la farina su di un piano di lavoro, e nel centro metteteci il burro e tutti gli altri ingredienti; lavorate bene tutto l’insieme fino ad ottenere un impasto liscio ed omogeneo. Avvolgetelo in una pellicola e lasciatelo riposare per almeno mezz’ora in un luogo fresco.
Con il matterello tirate una sfoglia alta circa mezzo cm e con lo stampo a forma di cuore ricavate un numero pari di sagome. A questo punto, su metà dei cuori ottenuti, fate delle incisioni con uno stampo, sempre a forma di cuore ma di misura più piccola.
Disponete quindi tutti i cuori su di una teglia foderata con carta forno e infornateli a 180° per circa 15-20 minuti.
I biscotti dovranno solo colorirsi lievemente; appena saranno cotti, e ancora caldi, mettete sopra la sagoma non incisa della marmellata di fragola, e sovrapponetevi la sagoma incisa.
I dolcetti così ottenuti dovranno essere spolverizzati con lo zucchero al velo…e gustati durante la vostra serata romantica! Buon San Valentino!
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