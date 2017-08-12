Un piatto dal gusto deciso e intenso che non può assolutamente mancare in tavola se il pasto è a base di pesce

Sapori di Calabria è la rubrica di CityNow che nasce dall’intento di promuovere e far conoscere le più celebri ricette della nostra terra.

Ogni settimana vi proporremo infatti un piatto tipico calabrese, raccontandone la storia e descrivendovi i procedimenti per la preparazione. Oggi parliamo del tonno alla piastra con cipolla in agrodolce.

Si tratta di un piatto dal gusto deciso e intenso che non può assolutamente mancare in tavola se il pasto è a base di pesce. La ricetta è tipica delle famiglie calabresi in quanto la pesca del tonno è da sempre alla base delle nostre pesche tradizionali, insieme al pesce spada e alle costardelle.

Un classico esempio sono Pizzo e Bivona, località ancora oggi rinomate per la pesca dei tonni che, nel mese di maggio e giugno, si avvicinano a migliaia alle coste calabresi, seguendo antichi percorsi.

L’attività di pesca e di lavorazione del tonno è ancora oggi abbastanza notevole, anche se le tonnare vere e proprie hanno cessato la loro attività tra gli anni ’50 e ’60 per l’alto costo di gestione e per il sopraggiungere di altri metodi di pesca più moderni.

E’ necessario inoltre ricordare che il tonno è uno di quei pesci in grado di soddisfare le esigenze di tutta la famiglia. Sono infatti tantissimi i modi in cui è possibile cucinare questo pesce.

Per quanto riguarda l’altro componente base della nostra ricetta, la cipolla, bisogna non dimenticare che si tratta di un prodotto tipico della nostra regione. Le cipolle rosse di Tropea sono infatti conosciute a livello internazionale e la ricetta della cipolla agrodolce spopola ormai fra le cucine domestiche e quelle dei ristoranti più rinomati.

Quella che CityNow vi propone oggi è forse una delle ricette più facili e veloci e allo stesso tempo gustose.

La ricetta del tonno con cipolla in agrodolce

Vediamo insieme la ricetta del tonno alla piastra con cipolla in agrodolce!

Ingredienti

1kg di tonno fresco

3 cipolle rosse di Tropea

1 bicchiere di aceto balsamico

1 cucchiaino di zucchero

Olio extravergine di oliva q.b.

Sale q.b.

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Preparazione

Procedere con la preparazione della cipolla. Pulire bene le cipolle e tagliarle e strisce non troppo sottili. Una volta tagliate versare le cipolle in una padella con un filo d’olio extra vergine d’oliva, lasciare insaporire e aggiungere successivamente un bicchiere di acqua, 1 cucchiaino di zucchero e l’aceto balsamico. Una volta che la cipolla ha assunto un bel colore sul viola spegnere la fiamma e lasciarla da parte.

Si passa ora alla preparazione del tonno tagliato a filetti. Il procedimento è semplice e veloce, basta infatti adagiare il pesce su di una piastra con un pizzico di sale e aspettare che il tonno prenda un colore rosato.

Una volta completata la cottura del tonno, adagiarlo su un piatto o vassoio e aggiungere la cipolla in agrodolce in cima, in modo che i due sapori si mescolino fra di loro per dare vita ad un piatto dal sapore unico.

Buon Appetito e al prossimo appuntamento con Sapori di Calabria!