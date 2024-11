Come sostenere il fegato nelle malattie croniche

Il fegato è uno degli organi più importanti dell’organismo, responsabile della disintossicazione, del metabolismo e della sintesi proteica. In caso di malattie croniche del fegato, come l’epatite cronica o l’insufficienza epatica cronica, la sua funzionalità è notevolmente ridotta. Pertanto, il supporto epatico è fondamentale per migliorare la qualità della vita e prevenire le complicazioni.

Perché si verificano problemi al fegato?

Il fegato è un organo unico in grado di auto-ripararsi, ma diversi fattori possono alterarne il normale funzionamento:

Le infezioni virali sono la causa più comune di danno epatico. Le epatiti B e C possono non manifestarsi per molto tempo, ma distruggono gradualmente le cellule epatiche. È importante sottoporsi a controlli regolari, soprattutto in caso di rischio di infezione;

l'abuso di alcol porta a gravi cambiamenti nella struttura del tessuto epatico. Ogni bicchiere provoca la morte delle cellule e la formazione di cicatrici, riducendo la capacità di recupero dell'organo;

idisturbi metabolici, come il diabete e l'obesità, mettono ulteriormente a dura prova il fegato. Il sovrappeso e i disturbi metabolici accelerano la degradazione dell'organo.

Come riconoscere i problemi al fegato?

Nelle prime fasi della malattia, possono non esserci sintomi evidenti. Spesso i pazienti non associano la debolezza generale, l’affaticamento e il malessere addominale a problemi epatici.

I seguenti sintomi dovrebbero destare preoccupazione

affaticamento costante

scolorimento della pelle e delle sclere degli occhi (diventano giallastre);

dolore all’ipocondrio destro;

disturbi digestivi;

perdita di appetito.

Quali misure possono aiutare a sostenere il fegato?

Il trattamento della malattia epatica cronica richiede un approccio globale che comprende la terapia farmacologica, un’alimentazione adeguata e misure di supporto. L’assunzione puntuale dei farmaci per il fegato aiuta a ridurre l’infiammazione, a proteggere le cellule e a stimolarne la riparazione. È importante seguire le raccomandazioni del medico per prevenire la progressione della malattia e migliorare la qualità della vita.

Seguire una dieta che favorisca il fegato

L’alimentazione svolge un ruolo fondamentale nel mantenimento della funzionalità epatica. La dieta dovrebbe includere alimenti che favoriscono la rigenerazione delle cellule epatiche (epatociti):

verdure (in particolare broccoli, spinaci, carote);

frutta (mele, limoni, pompelmi);

prodotti a base di cereali integrali;

proteine magre (pollo, pesce).

Assumere farmaci speciali per il fegato

Il trattamento delle varie malattie del fegato dipende dalla causa del danno all’organo e comprende

farmaci antivirali per l’epatite virale;

epatoprotettori per ripristinare le cellule epatiche;

corsi di disintossicazione;

correzione dello stile di vita.

Per le malattie croniche del fegato, i medici spesso prescrivono epatoprotettori, ovvero farmaci che proteggono e ripristinano le cellule epatiche. Tra questi farmaci ci sono quelli a base di:

fosfolipidi essenziali;

acido ursodesossicolico

silimarina (estratto di cardo mariano).

Essentiale Max è considerato uno dei farmaci d’elezione per il trattamento e il sostegno del fegato. A base di fosfolipidi essenziali provenienti dai semi di soia, questo prodotto aiuta a ripristinare le cellule epatiche danneggiate, contribuisce a normalizzare la funzione epatica e protegge dagli effetti delle sostanze tossiche. A differenza di altri epatoprotettori, i fosfolipidi essenziali forniscono un supporto sistemico al fegato a livello molecolare, agendo direttamente sulla struttura delle membrane cellulari.

Essentiale Max è utilizzato in tutto il mondo come strumento efficace nel complesso trattamento delle malattie epatiche di varia origine. È consigliato nel trattamento dell’epatite cronica, della cirrosi, del fegato grasso e dei danni tossici al fegato. L’efficacia del farmaco è stata confermata da numerosi studi clinici e la sua composizione naturale garantisce un’elevata tolleranza anche nei casi più difficili.

Correzione dello stile di vita

L’alcol e le sostanze tossiche peggiorano notevolmente le condizioni del fegato, per cui la loro rinuncia è un passo importante nel trattamento.

L’attività fisica moderata migliora la circolazione sanguigna e il metabolismo, con effetti positivi sul fegato.

Cosa è importante sapere sulla malattia epatica cronica?

L’epatite cronica richiede un monitoraggio costante da parte del medico. È importante seguire le raccomandazioni terapeutiche, tra cui la terapia farmacologica e la dieta.

In caso di insufficienza epatica cronica, è necessario evitare di sottoporre l’organismo a uno stress eccessivo per prevenire la progressione della malattia.

L’assunzione regolare di farmaci per il supporto della funzione epatica aiuta a evitare gravi complicazioni.

Ricordate che la prevenzione e il trattamento tempestivo aiutano a mantenere la salute del fegato anche in presenza di malattie croniche. Parlate con il vostro medico dei farmaci per il fegato più adatti a voi e seguite uno stile di vita sano per sentirvi meglio in generale.