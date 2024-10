‘Come una madre’, la serie tv girata in Calabria, batte tutti

Chi ha vinto la battaglia dello share ieri, domenica 9 febbraio 2020?

Ancora una volta in testa, secondo Auditel, c’è ‘Come una madre’ la fiction Rai con protagonista Vanessa Incontrada. Gli ascolti si abbassano rispetto alla settimana precedente, ma la serie girata in Calabria rimane ‘imbattuta’ con 5.034.000 spettatori pari al 19.9% di share.

‘Come una madre’ è la storia di una donna che ha perso tutto, nel momento in cui le è stata tolta la cosa più preziosa che aveva: il figlio di nove anni, morto in un incidente. Tuttavia, la protagonista, Angela, ricoprirà nuovamente il ruolo materno, quando si troverà costretta a fuggire con i figli di una vicina per tenerli al sicuro. Domenica prossima, 16 febbraio, andrà in onda la terza ed ultima puntata della fiction di Rai 1.

