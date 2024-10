Il comico Tonino Pironaci approda al Cilea di Reggio Calabria

Una serata all’insegna delle risate è prevista per domenica 11 novembre, alle ore 21:00, presso il Teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria, dove si terrà lo spettacolo del comico Tonino Pironaci, il barzellettiere attualmente tra i più famosi ed efficaci d’Italia, che metterà in scena lo spettacolo “Yahoo Everybooy Come On Yeah”.

La GRproduction è lieta di comunicare questo evento che vedrà per la prima volta sul “grande palco” l’artista calabrese che ha visto esplodere il suo successo sul web, raccogliendo fan da tutta Italia, per poi sbarcare nelle piazze, che ha sempre riempito e soddisfatto. Pironaci è travolgente, ma spontaneo come quando anni fa raccontava barzellette ai propri amici in momenti di quotidiana convivialità. Probabilmente è per questo che in un momento difficile per questo “ramo” della comicità, dove è raro ascoltare barzellettieri davvero divertenti, lui riesce a colpire in pieno il pubblico, garantendo risate e divertimento. Cresce quindi il successo, ma resta invariata l’umiltà di questo artista che con la sua satira porta ventate di allegria ovunque.

La biglietteria sarà disponibile all’ingresso del teatro, presso la Pizzeria MammaMia in Via Torrione 85, oppure sul sito grproduction.it .