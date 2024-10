Reggio, si chiude la mostra MotiON. Il comitato Arcigay: ‘Il pride è ogni giorno’

Il cerchio si ‘chiude’. Dopo un mese dall’inaugurazione della personale di fotografia di Bruno Giordano, questa mattina, al palazzo della cultura di Reggio Calabria si è tenuta la conferenza stampa conclusiva dell’evento.

“MotiON” era stata inaugurata il 27 giugno, in occasione del 51° anniversario dei moti di Stonewall.

“Una data molto significativa per il nostro movimento – ha spiegato, ai microfoni di CityNow, Michela Calabrò, presidente del Comitato Arcigay ‘I due mari’ di Reggio Calabria. Bruno è un consigliere del nostro direttivo che, per l’occasione, ha indossato i suoi panni da fotografo professionista ed artista racconta alla comunità il pride 2019″.

Quest’anno, a causa del Covid, gran parte delle manifestazioni sono state vietate e, tra queste, c’è anche il corteo arcobaleno che, probabilmente, avrebbe sfilato sul chilometro più bello d’Italia.

“Attraverso i suoi scatti, Bruno ha raccontato non solo il momento del corteo, ma anche la fase organizzativa. Tutto l’impegno e la forza di volontà necessari per creare e far andare bene un evento così importante. Colgo l’occasione per ringraziare le istituzioni – prosegue Michela Calabrò. Innanzitutto il consigliere metropolitano alla cultura, Filippo Quartuccio, ma anche tutta l’amministrazione che, da sempre, ha dimostrato grande attenzione e vicinanza alle nostre tematiche.

Il percorso che abbiamo intrapreso va avanti ormai da anni e non abbiamo alcuna intenzione di fermarci. Continueremo a sensibilizzare la comunità toccando tasti non sempre ‘facili’. Per questo, dico ‘grazie’ a chi ci ha aiutato e sostenuto, non solo come presidente del Comitato, ma come cittadina, come donna e come giovane di questa città. Un grazie a 360°”.