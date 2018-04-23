Il Comitato Calabria Cinetourism nella figura del suo Presidente Prof. Michela Mantovani è stato invitato il 22 aprile in occasione della nella giornata della terra al Villaggio della terra di Roma allestito alla Terrazza del Pincio ed al Galoppatoio di Villa Borghese. La Manifestazione ambientalista più partecipata d’Italia (5 giorni di sport, concerti, esposizioni, mostre, convegni, spettacoli, laboratori didattici, attività per bambini e buon cibo).

La giornata del 22 è la più grande manifestazione ambientale del mondo, uno dei momenti in cui tutti i cittadini del mondo si uniscono per celebrare il nostro pianeta e promuoverne la salvaguardia.

Il talk show su Agenda 2030 e sviluppo sostenibile

La manifestazione ha previsto anche un interessante talk show che ha approfondito l’Agenda 2030 e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite dai punti di vista ambientali e sociali.

Con l’adozione dell’Agenda 2030 e l’Accordo globale sul Clima le Nazioni Unite hanno tracciato la strada che il mondo dovrà seguire per uno sviluppo sostenibile.

L’Italia sta dimostrando un’ attenzione ai temi dello sviluppo sostenibile e il tessuto economico sta comprendendo che la sostenibilità costituisce un valore economico strutturale, un elemento senza il quale non si è concorrenziali con gli altri paesi e si è destinati a finire fuori dal mercato. E’ stato messo in evidenza il rapporto tra tutela dell’ambiente e sviluppo economico, termini spesso erroneamente interpretati come antitetici, in realtà l’uno precondizione dell’altro.

Riciclo e seconda vita dei prodotti

Si è anche parlato di eccellenza nel riciclo non solo come produzione di energia pulita ma come seconda vita dei prodotti. Il concetto è stato esposto da Paolo Tomasi, presidente CONOU – Consorzio Nazionale per la Gestione, Raccolta e Trattamento degli Oli Usati che ha evidenziato come il consorzio riesca a raccogliere il 99% degli olii esausti ma non li brucia per produrre energia ma li trasforma in olii lubrificanti.

Durante il talk show, ASviS – Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile e Earth Day Italia Onlus hanno presentato la piattaforma “Obiettivo 2030” per diffondere il più possibile la conoscenza dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. Tra i relatori: Riccardo Valentini, docente di Ecologia Forestale (Nobel per la pace 2007) Gian Luca Galletti, Ministro dell’Ambiente, Pierluigi Sassi, presidente Earth Day Italia, Marco Frittella, giornalista Rai – Paolo Tomasi, presidente CONOU – Tomás Insua, Direttore Esecutivo Global Catholic Climate Movement – Sergio Rizzo, Vice Direttore La Repubblica.

Il Garbage Patch State e l’Agenda 2030

In chiusura, Maria Cristina Finucci, Presidente del Garbage Patch State ha ratificato l’Agenda 2030. Il Garbage Patch State è una Nazione composta da 5 grandi isole formate da un agglomerato di 16 milioni di chilometri quadrati di plastica. Isole, che hanno modificato la geografia della Terra, e oggi le riconosciamo come Stato Federale. La dichiarazione era stata firmata nel 2013 a Parigi, alla Maison UNESCO.

La prof. Mantovani si è resa disponibile a sensibilizzare ed a promuovere presso l’università di Reggio Calabria le pregevoli iniziative insieme a Piero Orlando Ambasciatore culturale di Assonautica Italiana. Istituita da Unioncamere per promuovere la nautica da diporto, il turismo nautico e l’Economia del Mare.

Nell’ occasione la prof. Mantovani ha sostituito il solito oufit rosso del Comitato con il colore verde della green economy.

Nella foto: Orlando, Finucci, Mantovani