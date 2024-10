Il Comitato Calabria Cinetourism, premia il commissario straordinario di San Luca Gullì riconfermato: una task force per far impresa

Il Comitato Calabria Cinetourism nella figura del suo presidente Prof. Michela Mantovani ha premiato il Commissario prefettizio Salvatore Gullì , per l’impegno profuso nella valorizzazione e gestione di San Luca. Il Commissario, molto stimato da tutti, ha avuto la riconferma dell’incarico ieri 20 giugno dal Prefetto Michele di Bari a San Luca in occasione del Workshop Giovani &Lavoro organizzato dal Gal di Locri.

La prof. Mantovani dell’Università di R.C ha evidenziato come anche rimanendo a San Luca si possa lavorare in particolare con europrogettazione ed ha annunciato il nuovo corso di alta formazione con tematiche sul turismo ed enogastronomia in collaborazione con il prof. Marco Poiana del dipartimento di Agraria. Il Corso prevede stage aziendali come parte fondamentale e già Ettore Lacopo Presidente dell’ ordine dei commercialisti di Locri si è reso disponibile alla collaborazione. Il Barone Francesco Macri, Presidente del Gal Locride ha evidenziato che il Gal dispone di circa 6 milioni di euro da spendere ed in particolare 1,5 milioni per le micro-filiere della Locride. Hanno proseguito i lavori Guido Mignolli del Gal e Il vescovo della Diocesi Locri-Gerace Francesco Oliva ha sottolineato come il lavoro sia fondamentale per sconfiggere la mafia perché quando il cittadino chiede lavoro alla mafia lo stato ha fallito in quanto solo attraverso il lavoro si fa antimafia. Hanno proseguito il Presidente di Confindustria Giuseppe Nucera e la dott.ssa Mariella Costantino che hanno annunciato l’apertura di uno sportello di Confindustria a San Luca che metterà in contatto la domanda e l’offerta lavorativa. Ha concluso i lavori il Prefetto di Reggio Calabria Michele di Bari che ha invitato tutte le forze in campo a fare un cronoprogramma, una task force sotto l’egida del Commissario Gullì per creare lavoro ed impresa come un caseificio sociale che raccolga il latte in Aspromonte e realizzare un adeguato arredo urbano. Nell’ occasione è stata anche premiata la studentessa Irene Agresta di San Luca che ha vinto una borsa di studio al corso di europrogettazione donata dal barone Macrì e che si è distinta per la professionalità che ha dimostrato presentando insieme alla prof. Mantovani ed al commissario Gullì due proposte di finanziamento per il progetto “Coloriamo la Calabria dal noir della cronaca”.