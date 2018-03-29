Calabria Cinetourism supporta la produzione di nuovi film
Il Comitato sceglie film girati o da girare in Calabria ai pitch del Meeting di Roma e sostiene un film che racconta una Calabria positiva
29 Marzo 2018 - 12:30 | di Vincenzo Comi
Il Comitato Calabria Cinetourism si allarga dal settore educational a quello della produzione/business grazie all’opportunità di essere stato partner della prestigiosa 7° edizione del Meeting internazionale del cinema indipendente di Roma organizzato dall’ Associazione generale industrie cine audiovisive indipendenti, (AGICI), dalla Direzione Generale Cinema del ministero per i beni culturali e turismo MiBACTe dalla BNL Paribas, la banca del cinema.
- La giornata conclusiva è stata molto operativa in quanto il Comitato, nelle figure del Presidente Prof. Mantovani e del Socio onorario Barone Francesco Macrì hanno scelto film girati o da girare in Calabria. I due sono stati al desk dei PITCH2 Finance Market dedicati agli Investitori. I Pitch sono incontri individuali della durata di 20 minuti ciascuno dove aziende o Enti interessati a produzioni cinematografiche per valorizzare le proprie aziende o territori hanno esposto le loro iniziative ai produttori cinematografici in merito ai loro specifici interessi. In questa occasione in cui il comitato era l’ente uditore ha avuto occasione di vagliare video, corti e film che gli venivano presentati da produttori per essere scelti e supportati dal Comitato. Tra le produzioni si sono vagliate varie proposte tra film docu-film e documentari per la valorizzazione della regione ed una tra le proposte più interessanti di cui il comitato si è reso parte attiva nella coproduzione di un film del regista Acampa che esprime una Calabria positiva. Il Film di qualità ha avuto il riconoscimento dal Ministero per i beni culturali ed un finanziamento dalla Film Commission Campania ( le film commission regionali finanziano film prodotti nella regione). La produzione ha già girato una parte del film in Campania ed Calabria sull’ Aspromonte e sulle spiagge di Bovalino ed Ardore ma ha necessità di altre due settimane di riprese in interni/esterni calabresi, di cast e di prodotti enogastronomici di eccellenza da veicolare attraverso il film. La produzione ha già in attivo un tax credit di 138 mila euro che può essere ceduto ad aziende esterne alla filiera del cinema ( Food& beverage, Accoglienza, tecnologia, fashion ….) che vogliano investire sulla produzione avendo poi una percentuale sugli incassi. Le aziende che investono nelle produzioni hanno importanti agevolazioni fiscali grazie al tax credit, ossia la possibilità di compensare debiti fiscali (Ires, Irpef, Irap, IVA, contributi previdenziali ed assicurativi) per il 40%. La produzione ha già accordi sia per la distribuzione sia in circuiti dei festival internazionali che per sale cinematografiche. “Crediamo che il futuro del Comitato sia di andare oltre la produzione amatoriale degli studenti (alternanza scuola-lavoro e università ) e spingerci sulla produzione- afferma la prof. Mantovani- Per questo abbiamo pensato ad una serie di formule che potrebbero incentivare il cineturismo in Calabria facendo più linee di prodotti. Stiamo lavorando a dei tavoli sincretici, con artisti e produttori per comprendere quali siano le energie da mettere in campo avendo come main sponsor l’Anica Flash con cooming soon leader per la promozione cinematografica.
Ringraziamento alla dott.ssa Marina Marzotto Presidente dell’AGICI ed al suo efficiente staff che hanno organizzato in tempi record il prestigiosissimo meeting che avrebbe dovuto svolgersi a Reggio Calabria.
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