Reggio, nasce il Comitato Gestori Impianti Sportivi: ‘Fateci ripartire o sarà troppo tardi’

Si è costituito, lunedi 4 maggio 2020, il Comitato Gestori Impianti Sportivi di Reggio Calabria. Fanno parte del Comitato il Centro Sportivo Matteo Pellicone già “La Pagoda”, il Centro Sportivo Mirabella, Hinterreggio Village. Il Palalumaka , il Parco Caserta Sport Village, il Parco Longhi Bovetto e lo Sport Village di Catona. Il Comitato si è costituito con la finalità di riorganizzare le attività sportive e proteggere un patrimonio non solo economico ma anche sociale e di benessere in un momento storico particolarmente complicato.

Il primo atto ufficiale del Comitato dopo la costituzione è una richiesta alla Città Metropolitana di Reggio Calabria e alla Regione Calabria. Di seguito le parole di Marco Francesco Polimeni, direttore del Parco Caserta Sport Village, designato quale Portavoce del Comitato.

“Il Comitato che abbiamo costituito lo scorso 4 maggio vuole mettere in evidenza alcune osservazioni utili alla ripartenza della propria attività volta alla pratica sportiva, ludico- ricreativa all’aperto, in considerazione degli ampi spazi che i centri sportivi hanno a disposizione. Con l’inizio della fase 2 -sottolinea Polimeni- siamo certi che tutto ciò è possibile attraverso un ritorno all’attività sportiva da vivere all’aperto, tale da poter garantire il benessere dell’individuo, in questa importante fase che ci vede impegnati verso l’uscita dal covid-19.

Stiamo difatti, manutenendo i nostri impianti, dotandoci di strutture, tecnologie, attrezzature, sistemi di sanificazione e dispositivi di protezione/prevenzione individuale che metteremo a disposizione della nostra utenza. Inoltre -spiega il direttore del Parco Caserta Sport Village- stiamo potenziando e formando in remoto il nostro già qualificato personale asservito alla organizzazione delle nostre attività sociali al fine di raggiungere un unico obiettivo: divenire un vero e proprio centro di monitoraggio del corretto svolgimento della pratica sportiva garantendo e tutelando i nostri utenti che, dopo due mesi di lockdown, chiedono di poter prenderci cura della loro salute”, conclude il Portavoce del Comitato.