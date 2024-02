Il Comitato Ponte Subito: “Solidarietà a Germanà e Meloni, dalla sinistra squadrismo e violenze”

“Al senatore messinese Nino Germanà è stata augurata la morte con un ordigno soltanto perché esprimeva soddisfazione per l’approvazione dell’aggiornamento del progetto definitivo per il Ponte sullo Stretto. Proprio lo stesso giorno, mentre il premier Meloni ribadiva con coraggio e determinazione la bontà del progetto del Ponte a Gioia Tauro durante la firma dell’Accordo per i Fondi di Sviluppo e Coesione con la Regione Calabria, il governatore campano De Luca alimentava disordini a Roma insultando il premier Meloni fomentando il peggio del Sud vittimista e piagnone”.

Il Comitato Ponte Subito, in una nota, esprime “solidarietà e vicinanza al senatore Germanà e al Presidente del Consiglio per le minacce e gli insulti subiti, che certamente non li fermeranno nel loro operato anzi non possono fare altro che confermare quanto il Governo sia sulla strada giusta nei confronti del Sud. Al contrario, la sinistra si conferma violenta, utilizza metodi squadristi e non accetta i risultati democratici: il Governo Meloni ha vinto le elezioni promettendo la realizzazione del Ponte sullo Stretto e l’approvazione dell’Autonomia differenziata, e l’unico errore sarebbe quello di tradire i propri elettori e non rispettare gli impegni assunti in campagna elettorale”.