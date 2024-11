Reggio Calabria, la destra ricorda Ciccio Franco: “Difenderemo la città”

Come ogni anno, anche questo 16 novembre, la destra reggina ha commemorato lo storico leader Ciccio Franco nel 33esimo anniversario dalla sua scomparsa.

L’evento, organizzato da Fratelli d’Italia, Comitato 14 Luglio, Centro Studi Tradizione e Partecipazione e Reggio Futura, ha visto un omaggio floreale presso il monumento a lui dedicato sul lungomare reggino, proprio davanti all’arena a lui intitolata.

“Ciccio Franco è stato la guida e l’esempio per tanti giovani del Fronte della gioventù che, in quegli anni, hanno potuto far propri i valori e l’amore per la nostra città che lui ha saputo bene incarnare” – affermano gli organizzatori dell’evento commemorativo. – “Un vero leader, un rappresentante della città nel Senato della Repubblica dove difese strenuamente i diritti e gli interessi dei reggini e nel suo nome continuerà l’impegno per rendere sempre migliore la nostra Reggio.”