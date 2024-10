Commemorazione Falcone, Davi: ‘San Luca simbolo di riscatto della Calabria’

“Sposo in pieno l’iniziativa di Jole Santelli, presidente della Calabria, che ha voluto celebrare nel mio comune, San Luca , una giornata importante come questa. Giovanni Falcone ma anche Paolo Borsellino, Rosario Livatino, Antonino Scopelliti sono quei fari che ci guidano verso un riscatto delle nostre terre.

San Luca è il simbolo di tutto questo. Un comune situato in un paradiso terrestre, additato in tutto il mondo come una sorta di tempio delle mafie, ora è diventato il simbolo del cambiamento. Ringrazio quindi la nostra presidente per la sua scelta a nome del mio gruppo al consiglio comunale e di tutti i cittadini”.