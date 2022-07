Commemorazione di Francesco Nucara, Cannizzaro (FI): “Sempre con Reggio nel cuore”

“La dipartita di uno dei più grandi politici calabresi di sempre non può che essere considerata come una grave perdita di patrimonio non solo politico, ma anche culturale e sociale, a prescindere dai vari credo politici. Oltre ad essere memoria storica delle attività parlamentari per il nostro territorio, ritengo infatti Franco Nucara tra i pochissimi ad aver realizzato davvero qualcosa per Reggio e la Calabria da questo punto privilegiato che è il Parlamento. È stato per decenni ai piani alti della Politica nazionale, ma sempre con Reggio nel cuore.”

Così l’On. Francesco Cannizzaro intervenendo in Aula a Montecitorio, rappresentando tutto il Partito di Forza Italia, nel corso del momento commemorativo dedicato all’On. Francesco Nucara, parlamentare reggino plurieletto alla Camera, Sottosegretario ai Lavori pubblici, Sottosegretario e Viceministro all’Ambiente, nonché storico leader del Partito Repubblicano Italiano, di cui è stato anche Segretario nazionale.