Quarta Commissione “Ambiente”, in esame tre proposte di legge

La quarta Commissione consiliare “Assetto e Utilizzazione del Territorio e Protezione dell’Ambiente”, presieduta dal consigliere regionale Mimmo Bevacqua, ha incardinato nella seduta odierna l’esame di tre proposte di legge.

La prima – d’iniziativa del consigliere Acri – illustrata dal dirigente del Dipartimento Agricoltura Giuseppe Oliva, dal titolo: “Modifica dell’articolo 17, comma 2 della legge regionale 23 luglio 2003, n. 11” in materia di ordinamento dei Consorzi di Bonifica. E, a seguire, le altre due proposte normative i cui contenuti sono stati illustrati da Mariangela Cama (funzionario del Dipartimento Urbanistica e Beni Culturali).

Come dichiarato stamani, la proposta di legge n. 404/10^ d’iniziativa del presidente Irto e dei consiglieri Tallini, Ciconte e Gentile recante:

Il Presidente ha spiegato:

“La proposta contiene alcune previsioni ed inserimenti all’interno dell’articolato della legge dando forza alla concreta attuazione dei Piani per il superamento delle barriere architettoniche quale segnale di civiltà per la promozione e la garanzia di reali condizioni di pari opportunità ai cittadini”.

Bevacqua sottolinea inoltre:

Dopo aver dichiarato aperti i termini per la presentazione degli emendamenti, il Presidente dell’organismo ha concluso:

“Alla luce della rilevanza dei testi in esame è importante giungere ad un’approvazione in tempi celeri e comunque entro aprile, delle due proposte di legge (la n. 413/10^) e (la n. 404/10^). Per quest’ultima ascolteremo anche la Commissione regionale per le Pari Opportunità e le associazioni di settore”.