Commisso-Fiorentina, la presentazione è uno show: “Saluto gli amici reggini. Io mancato play-boy”

E’ uno show la conferenza stampa di presentazione di Rocco Commisso, reggino (di Marina di Gioiosa) emigrato da ragazzo in America dove ha trovato il grande successo.

Il neo presidente della Fiorentina si è lasciato andare a battute e scherzi, ricordando subito le sue radici: “Voglio salutare tutti gli abitanti di Marina di Gioiosa Ionica per il modo in cui mi hanno cresciuto e mi hanno reso onesto”.

“Venni a Firenze nel 1973 per fare una vacanza e vidi tante belle donne pensavo che avrei fatto il playboy, poi ho conosciuto mia moglie due settimane dopo”, un altro passaggio divertente di Commisso in conferenza stampa.

“L’obiettivo mio è sempre stato investire nel calcio. Non voglio fare promesse che non posso mantenere. Abbiamo le risorse per fare bene, mi piacciono i rischi, senza i quali non sarei qua. Sono orgoglioso che una squadra italiana sia stata acquistata da un emigrato”, sottolinea Commisso.