Commisso: ‘Tifosi della Reggina, sento di poter fare una promessa’

Tra gli ospiti di “Vai Reggina” il presidente della Fiorentina Rocco Commisso, di origini reggine, parla anche della squadra amaranto, ma l’introduzione ovviamente è sulla pandemia: “Non ho mai visto in vita mia una cosa del genere. In America è tutto chiuso come da voi in Italia, è tutto incredibile quello che sta accadendo. La Reggina la seguo da lontano e so che quest’anno stava andando molto bene, speriamo che riesca ad andare in B e poi possa arrivare al più presto in serie A.

Mi sento di poter promettere che quando finisce tutto questo e spero presto, tornerò in Italia e proveremo ad organizzare una amichevole tra la Reggina e la Fiorentina“.