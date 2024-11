Community @igers.reggiocalabria: instawalk e mostra fotografica a Scilla e Chianalea

di Federica Geria – In seno al WWIM13 la community Instagramers Reggio Calabria (@igers.reggiocalabria), gestita dai local managaer Salvatore Borzacchiello (@borzac) e Ken Curatola (@ikenny), ha in programma un evento speciale, strutturato in tre giorni, per tutti gli amanti della fotografia e non, durante i quali si svolgerà una mostra fotografica e un imperdibile Instawalk nella incantevole cornice di Scilla e tra le stradine del borgo di Chianalea.

Il programma prevede dunque due eventi principali: il primo composto dalla “Mostra fotografica Igers Reggio Calabria” che si svolgerà all’interno del magico scenario del Castello Ruffo, durante i giorni 22 – 23 – 24 aprile 2016. La mostra raccoglierà i migliori scatti di circa 40 instagramers che hanno immortalato angoli dei comuni della nostra provincia, cogliendone l’essenza più pura.

Salvatore e Ken raccontano: “La location è decisamente prestigiosa e per la concessione delle sale vogliamo ringraziare il Comune di Scilla che patrocinerà la mostra fotografica, la quale nasce con la voglia e l’interesse di un territorio di raccontarsi ed essere raccontato. Dare la possibilità a persone “normali” e non fotografi professionisti di essere in mostra in una location così importante li rende felicissimi, legando a doppia mandata coloro che hanno scattato con il soggetto dei loro scatti. Alla base del progetto c’è la volontà, da sempre, di dare spazio agli scatti più meritevoli dei nostri followers; in rassegna ci saranno circa 40 foto, scelte sia in base a temi fotografici assegnati negli ultimi mesi, sia in base all’estro creativo degli stessi.”

Il secondo evento consiste invece nell’Instawalk per le vie di Scilla e Chianalea, durante la giornata del 24 Aprile 2016.

Ma che cos’è un Instawalk? Molto semplicemente è una passeggiata fotografica, assieme ai tanti appassionati reggini (e non solo) di Instagram, durante la quale, tra smartphone e fotocamere, gli scatti saranno innumerevoli, in uno dei luoghi più fotografati e più belli dell’intera provincia di Reggio Calabria, Scilla, che col suo Castello che svetta su di una rocca circondata per tre lati dal mare, crea uno scenario unico ed irripetibile. La passeggiata continuerà poi per le vie di Chianalea, uno dei borghi più incantevoli del sud Italia, fatto di caratteristiche particolari e tipiche: ristoranti su palafitte, barchette intraviste da ogni vicolo, e finestre che approdano direttamente sull’acqua cristallina.

“Vogliamo, attraverso la fotografia, dare lustro alle bellezze del nostro territorio, troppo spesso offuscate dalle notizie di cronaca”.

Instagram non è solo foto e selfie, ma è molto di più, è una comunicazione alternativa, fatta di poche parole, in cui ci si sente dei piccoli photoreporter!

Qui l’evento: https://www.facebook.com/events/1709792592634679/