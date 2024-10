Como, Longo: ‘Meritavamo dei punti’. Un passaggio sul calcio di rigore

Probabilmente il Como pensava di portare a casa almeno un punto. Ha sprecato una ghiotta opportunità e poi ha subìto gol su calcio di rigore. Ne parla il tecnico dei lariani Moreno Longo: “C’è rabbia e frustazione. Siamo stati penalizzati oltremodo da un episodio casuale che arriva nel nostro momento migliore. Reggina brava nei primi venti minuti, ma poi apportate alcune modifiche nel secondo tempo l’abbiamo disinnescata e costruito almeno quattro palle gol. Per la prestazione offerta potevamo portare dei punti a casa. In questo campionato la differenza tra gli organici è sottile, la partenza ha condizionato e non è sempre facile uscirne fuori, non dobbiamo perdere la lucidità. Abbiamo avuto una grande possibilità di andare in vantaggio con Mancuso ed anche se non mi piace mai parlare degli assenti, ci sono tanti giocatori fuori. Non ho rivisto l’episodio, ma se quando mi colpisci, il braccio è lungo il corpo, posso dire che non si può difendere sempre con le mani dietro, lo dico da ex calciatore“.

