Como-Reggina: assenze pesanti in casa lariana. Nuova idea tattica di Longo

Dopo un inizio molto complicato, il Como, costruito per vincere, sta pian piano provando a risalire in classifica, anche se ancora non è riuscito a dare continuità di risultati dopo qualche successo ottenuto. Il tecnico Longo ha a sua disposizione un organico di alto livello, seppur ha perso per strada qualche tassello importante. Per la sfida alla Reggina sicuri assenti i centrocampisti Baselli e Fabregas, ai quali si è aggiunto il difensore Solini ex di turno, per lui grave infortunio muscolare. Fuori da tempo anche il fortissimo esterno Chaija e probabilmente anche Parigini, in dubbio. L’allenatore dei lariani ha così optato come visto a Palermo, per uno schieramento offensivo con Cutrone, Cerri e Mancuso insieme in campo contemporaneamente. Certamente un azzardo sul piano tattico, ma anche un pericolo costante per le difese avversarie.

