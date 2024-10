Reggina: si cambia ed anche tanto. Mister Inzaghi modifica l’undici iniziale

Un solo imperativo, dimenticare in fretta la brutta prestazione con il Frosinone e andare avanti. Anche perché non c’è il tempo per analizzare e tornare su una sconfitta meritata e che brucia, visto che il campionato impone il ritorno immediato in campo. La Reggina vuole chiudere il 2022 incrementando il bottino in classifica e arrivare alla pausa provando a mantenere l’attuale posizione in classifica. Non sarà semplice, gli avversari da affrontare come d’altronde qualsiasi di questa serie B, sono ostici ed in crescita, come quello di domenica, il Como.

Alla vigilia della sfida con il Frosinone, il tecnico aveva parlato di calciatori stanchi e possibili cambi in formazione, senza indicarne però, in quale delle due partite. Avendo confermato l’undici giovedi pomeriggio, è facile immaginare che per la trasferta comasca si intervenga in maniera massiccia sulla squadra che inizierà l’incontro con i lariani. Le modifiche dovrebbero riguardare tutti i reparti con Cionek che potrebbe tornare titolare, poi Giraudo per Di Chiara, in mezzo uno tra Majer ed Hernani potrebbe riposare, in attacco almeno due su tre dei soliti titolari verranno cambiati. In mezzo a tanti dubbi, l’unica certezza è la presenza di tifosi amaranto al seguito. 55 minuti sono bastati per polverizzare i biglietti dell’intero settore ospiti dopo l’apertura della prevendita. Più di 1000 i sostenitori della Reggina.