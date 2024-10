Como-Reggina: la probabile formazione amaranto. I dubbi di tutti, non di Toscano

Tre rimasti a casa, Menez, Tumminello e Ricci, 24 i calciatori convocati per la trasferta di Como. In conferenza stampa mister Toscano ha mostrato sicurezza ed idee chiare, dopo quattro sedute di allenamento. Dice la verità quando sostiene che il modulo che si andrà ad adottare potrebbe non essere importante, se non supportato da equilibrio, voglia di essere dentro la partita, atteggiamento aggressivo sin da subito. Allo stesso tempo, a proposito di modulo, è assai probabile che almeno fino alla fine di questo 2021, il tecnico non modifichi l’impianto tattico almeno nello schieramento difensivo, probabilmente sarà l’inserimento di qualche elemento diverso a poter dare qualche piccolo segnale di cambiamento. Ed il primo potrebbe riguardare il portiere, con il ritorno da titolare di Micai.

La probabile formazione amaranto

REGGINA: Micai, Loiacono, Cionek, Regini (Stavropoulos), Di Chiara; Bianchi, Crisetig, Hetemaj; Rivas, Galabinov, Bellomo. All. Toscano