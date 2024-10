Como-Reggina: grande risposta dei tifosi amaranto. Pieno il settore ospiti

Le cinque sconfitte consecutive non scalfiscono la passione e l’amore dei tifosi della Reggina verso la squadra. Il gesto di abbandonare lo stadio da parte dei sostenitori amaranto nella serata in cui si è rimediata una figuraccia contro l’Alessandria, è chiaramente da inquadrare in un momento di frustrazione dettato da un periodo certamente complicato, ma soprattutto dall’atteggiamento dei calciatori all’interno del rettangolo di gioco. Dalle nostre parti anche dopo le sconfitte i tifosi hanno sempre invitato i giocatori ad andare sotto la curva a ricevere gli applausi, ma solo se nella battuta d’arresto il gruppo aveva evidenziato impegno ed attaccamento, cosa non avvenuta nelle ultime settimane.

Riempito il settore ospiti

Detto questo, in occasione della trasferta di Como con in mezzo il cambio di allenatore, i tifosi hanno risposto alla grande riempiendo il settore ospiti e polverizzando i 350 tagliandi messi a disposizione. Ovviamente tanti giungeranno direttamente da Como e dalle zone limitrofe, ma ci saranno anche coloro che partiranno da Reggio. Il dettaglio poco conta, rispetto all’importanza di una presenza massiccia, anche in un momento di enorme difficoltà.