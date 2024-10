Reggina, Toscano indica la strada per uscire dalla crisi e parla di Luca Gallo

Dopo la conferenza stampa di presentazione del tecnico Mimmo Toscano, Reggina Tv ha realizzato una intervista in esclusiva con il nuovo allenatore, per i canali ufficiali del club, queste le sue dichiarazioni: “E’ un piacere essere tornato sulla panchina della Reggina ed anche una nuova emozione. Se sono qui è perchè purtroppo le cose non stanno andando come inizio stagione sul piano dei risultati e delle prestazioni. Ma il mio obiettivo è stato quello di focalizzarmi su tutti quegli aspetti positivi che il gruppo dovrà ritrovare, senza guardare il periodo in cui la squadra ha perso quanto fatto di buono. Solo con il lavoro, la compattezza, l’equilibrio si può ritrovare il tutto, quando ci sono stati questi presupposti la Reggina è stata capace di fare risultati esaltanti”.

Si cresce solo con l’autocritica

“Io sono come mi si vede, sono cresciuto da calciatore nel mitico campo di Ciccarello e da allenatore in un campetto sperduto di Rende poi ho raccolto tante soddisfazioni nell’uno e nell’altro ruolo. Ma devi essere anche bravo quando le cose non vanno bene ad analizzarle, capire perchè quel determinato momento non sta funzionando, valutare gli errori, facendo autocritica, solo così si cresce. Affrontiamo un campionato difficilissimo, il più difficile di sempre dove non esistono partite più semplici di altre. Ogni organico ha valori e giocatori”.

“Il presidente Gallo ha fatto tanto”