Serie B, sconfitta Como: la società vuole rimborsare i tifosi. La risposta degli Ultras

Il Como ha ceduto il passo in maniera pesante sul campo del Benevento. C’è da dire che dopo soli 11 minuti i lariani si sono trovati in inferiorità numerica ed un attimo dopo i padroni di casa su calcio di rigore hanno realizzato il gol del vantaggio. Da quel momento non c’è stata più partita, soprattutto dopo il secondo penalty concesso ai padroni di casa fino al 5-0 finale. La società lariana, dopo la batosta, dispiaciuta per la lunga trasferta dei propri tifosi, si è attivata per il rimborso, ma i supporters lombardi hanno garbatamente rifiutato attraverso un comunicato firmato da Curva Como 1907:

“GIRIAMO TUTTA L’ITALIA INNAMORATI DI QUESTA MAGLIA”

Nel ringraziare la Società del nobile gesto, nessuno dei presenti a Benevento accetterà il rimborso della partita.

Chiediamo che il vero rimborso sia lottare e sudare su ogni pallone nella partita di sabato.

È scontato che oltre l’impegno in campo, dovrà esserci quello sugli spalti.

NEL NOME DI COMO COMBATTIAMO!

FORZA COMO!”.