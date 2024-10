Compensi elettorali, Calabrò: ‘Il divieto di assembramento ha ritardato i pagamenti’

L'ass. Calabrò aggiorna i reggini in merito al pagamento delle somme dovute per le consultazioni regionali dello scorso 26 gennaio 2020

In merito al pagamento delle somme dovute ai componenti dei sezioni elettorali per le consultazioni regionali dello scorso 26 gennaio 2020, l’assessore al Bilancio, Irene Calabrò, precisa che «l’Amministrazione ha trasmesso da tempo gli elenchi dei beneficiari alla Tesoreria comunale che sta predisponendo il calendario per i pagamenti delle spettanze».

Sul sito del Comune si legge inoltre:

«Il divieto di assembramento ha determinato la sospensione delle attività per cassa del Tesoriere; confidiamo che, a breve, ci venga comunicato quanto già sollecitato dai nostri uffici con l’indicazione di tutte le prescrizioni idonee al contrasto ed il contenimento della diffusione del Covid19. Non appena ci sarà trasmesso il calendario provvederemo a darne ampia comunicazione».

L’Assessore al Bilancio – Tributi – Programmazione Finanziaria Avv. Irene Calabrò