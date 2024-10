‘Sei nella storia della Calabria’: Spirlì nel giorno del compleanno di Jole Santelli

Oggi Jole Santelli avrebbe compiuto 53 anni. La prematura scomparsa della prima presidente donna della Calabria ha segnato tutta la Regione. A ricordarla, in questo giorno particolare, è stato l’amico e successore Nino Spirlì.

Buon compleanno Jole Santelli: il ricordo di Nino Spirlì

“Vita mia, sarebbe stato un giorno di festa, di regali, di abbracci. Caldi e fraterni, come quello che hai voluto fissare in questo che non chiamo fotografia, ma quadro. Se dovessi dargli un titolo, sarebbe “L’abbandono”. In tutti i suoi sensi. Siamo consegnati l’uno all’altra, e viceversa. In eterno, ormai. Con quella fiducia che vola sopra i cieli. Che non teme interpretazioni, pareri, o, peggio, tradimenti”.

Lo ha scritto in un lungo post sulla sua pagina Facebook l’ex Presidente facente funzioni della Regione Calabria. Un vero e proprio omaggio all’amica scomparsa il 15 ottobre del 2020.

“Neanche Gesù e Pietro si sono mai abbracciati così; e, infatti, il gallo cantò tre volte e il discepolo cadde. Noi, no. Noi non cadiamo. Non ci lasciamo. Anche se… Mi hai abbandonato, Gioia mia. Lasciando un abisso al mio fianco. Perché, non l’amante ci completa, ma l’Amico! Non la passione, ma l’amore. E noi, balordi e scomposti nelle etichette, ci amiamo di quella fraternità che non si riesce a raccontare, senza deprezzarla. L’abbandono che patisco è quel non poterti vedere nella tua fiera bellezza! Potente e sensuale come una zingara delle favole, Esmeralda di questa Cattedrale ormai senza cori e litanie”.

Leggi anche

La telefonata del 17 marzo