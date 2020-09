Comunali 2020, Klaus Davi attacca Minicuci: 'Copia (male) le mie idee'

"Non servono solo musei, a Reggio occorre il lavoro"

Il massmediologo Klaus Davi attacca Nino Minicuci, leader della coalizione di centro-destra: "Nino Minicuci è una persona simpatica, ci accomuna un amore spassionato e sviscerato per lo Stato di Israele, le comunità ebraiche e la storia dell'ebraismo in Calabria. Ma, detto questo, passa il tempo a scopiazzare le mie idee, e lo fa male. L'ultima, solo in ordine di tempo, la proposta di creare un museo di Gianni Versace."