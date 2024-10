Reggio e sport. I candidati sindaci rispondono ai quesiti del CONI: le 9 riflessioni

Secondo appuntamento sulle nostre pagine con le risposte di tutti i candidati sindaci al Comune di Reggio Calabria sui temi più importanti che affliggono la nostra città.

Dopo il quesito posto dai giovani imprenditori reggini sul tema delle competenze in Consiglio comunale, oggi tocca al CONI formulare un quesito sullo sport a Reggio Calabria. Ogni giorno dunque i nove aspiranti sindaci risponderanno al quesito posto da una realtà reggina e le loro risposte verranno da noi riportate all’interno di un unico articolo, in modo tale che il lettore possa mettere a confronto i programmi di destra, sinistra e liste civiche.

Di seguito la domanda del CONI Calabria:

“Nell’imminente impegno che vi vedrà protagonisti alle prossime amministrative, il mondo dello sport, il CONI Calabria, la Giunta e il Consiglio vivono una condizione di perplessità. Scetticismo e mal contento si affievolirebbero se, in ottica programmatica, si tentasse di professionalizzare il mondo dello sport. Sarà la gestione federale o il privato, l’orientamento scelto? Tutela dell’ambiente, spazi verdi, playground cosa rappresenteranno nella scala gerarchica dei vostri potenziali impegni per la Città? Riqualificazione e impiantistica sportiva, che strada intraprendere? Palestre scolastiche, valorizzazione dei settori giovanili professionistici e non, avranno le giuste attenzioni all’interno dell’amministrazione? Maurizio Condipodero , presidente CONI Calabria .

“Nello sport la sinergia con il privato è irrinunciabile. Il coinvolgimento degli sponsor è fondamentale per la crescita dello sport nel territorio. Intendiamo perseguire il project financing ed intendiamo investire su questa strategia. Ricordiamo che le olimpiadi 2026 assegnate a ‘ Milano-Cortina ‘ offriranno un’opportunità anche a territori come il nostro. Nulla in contrario dunque dal prescindere sul contributo del privato. Mi riservo, qualora dovessi venire eletto, di incontrare tutte le associazioni per fare una declinazione di tutti gli interventi in città. E’ molto importante promuovere lo sport in città con le sue tante eccellenze”.

“Lo Sport ha una funzione etica, sociale ed economica fondamentale per il nostro territorio. Ne siamo consapevoli da sempre e, infatti, in questi anni abbiamo continuamente condotto una politica di ascolto e condivisione delle scelte, riconoscendo l’attivismo, l’organizzazione e la professionalità degli attori principali d’ogni disciplina.

C’è stata un’intesa massima col presidente del Coni Maurizio Condipodero, così come con le Federazioni e le singole società sportive. Questo è stato, senza dubbio, un punto di forza che ci ha permesso di entrare nel cuore dei problemi e, nella maggior parte dei casi, risolverli. Numerosi, infatti, sono stati gli impianti adeguati alle necessità, recuperati al degrado oppure ricostruiti dalle fondamenta. Lo stesso si può dire per le palestre, divenute punto di riferimento per professionisti ed appassionati. Dunque, molte strutture sono state completate e tantissime altre lo saranno a breve.

Quello che ci preme, ovviamente, è continuare a promuovere lo sport di base come strumento di socializzazione, educazione e riscatto sociale per i tanti giovani che animano e vivono i nostri quartieri. L’obiettivo è sottrarli ai pericoli della strada ed inserirli in contesti sani in cui la cura del corpo si intreccia indissolubilmente a valori validanti come l’amicizia, il rispetto per gli altri, per le regole e per i beni comuni. In ogni modo, dietro lo Sport si nasconde un vero e proprio mondo da stimolare e continuare far crescere. Il settore, infatti, rappresenta una vera e propria industria in cui i talenti si legano alle opportunità di crescita economica dell’intera area metropolitana.

È indubbio, quindi, che si debba proseguire sulla via dello sviluppo del turismo sportivo, in particolare sugli sport di mare considerata la vocazione del territorio, che, ad esempio, porta benefici per un indotto enorme che va dai servizi di ospitalità a quelli della ristorazione fino alla manifattura strettamente sportiva. Il nostro orientamento, resta sempre quello di andare a prediligere il rapporto con gli organismi federali, anche per ciò che riguarda la gestione degli impianti, per poter garantire, a tutte realtà di base, l’utilizzo delle strutture in un perfetto equilibrio tra tutte le società sportive presenti”.