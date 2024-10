Comunali Reggio, Andrea Cuzzocrea guiderà la lista di Mezzogiorno in Movimento

Lo ha deciso all’unanimità il direttivo del Movimento composto da Andrea Cuzzocrea, Mimmo Gangemi, Ilario Ammendolia, Gianpaolo Catanzariti, Pierpaolo Zavettieri, Margherita Tripodi, Enzo Caccavari, Pasquale Simari e Rosario Condarcuri, a seguito della riunione degli iscritti del 01 luglio u.s., in cui si è stabilito di partecipare, ovunque possibile, alla tornata elettorale prossima con un candidato a Sindaco.

Una presenza che non mira ad ottenere voti clientelari o su basi parentali, ma a trasformare l’occasione delle prossime elezioni in qualcosa di diverso da una lotta per la mera conquista dell’amministrazione comunale.

Il movimento sente di dover iniziare a confrontarsi con i cittadini e proporre le proprie idee cercandone la condivisione, portando alla base del proprio impegno una strenua lotta in difesa del buon nome della città e dei paesi del Mezzogiorno, dove sicuramente esiste la ‘ndrangheta, ma questa non può trasformarsi in alibi dietro cui nascondere la storica inettitudine e la subalternità delle classi dirigenti.

L’obiettivo è che la città e i paesi vengano governati dai cittadini, senza interferenze di alcun tipo di potere che non abbia la propria legittimazione nella sovranità popolare e senza alcuna ipoteca criminale o affaristica.

Il movimento, nato anni fa per ribadire la necessità che anche in Calabria e in tutto il Mezzogiorno sia rispettata la Costituzione a partire dall’art. 3, che sancisce gli stessi diritti dei cittadini ovunque residenti, intende porre al centro del dibattito la Libertà e la Democrazia, valori fondanti di una società davvero civile e giusta eppure calpestati.

È tempo di affermare, quasi con prepotenza, che noi siamo meridionali, orgogliosi d’esser tali, ma non criminali, come una distorta e strumentale narrazione intende far credere.

La battaglia del Movimento è una battaglia di riscatto e di democrazia, che include il buon governo e pretende la buona amministrazione ma non si ferma a essa.

I valori portati avanti dal Movimento, oltre a rendere migliore e potenziare le realtà territoriali oggi mortificate e umiliate grazie alla connivenza e alla ipocrisia di una estesa classe dominante, vorrebbero impedire così di rendere le elezioni un rito noioso in cui si confrontano i soliti gruppi di potere.

È una semina che guarda con serietà e concretezza al futuro, allo sviluppo economico, alla crescita culturale e al miglioramento della società calabrese e meridionale.

A partire dalla città di Reggio Calabria, le cui vesti tutte le forze politiche oggi presenti hanno deciso di giocarseli ai dadi, Mezzogiorno in Movimento sarà presente, con Andrea Cuzzocrea candidato a Sindaco.