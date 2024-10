Elezioni Comunali a Reggio Calabria: l’elenco dei candidati a Sindaco

La corsa allo scranno di palazzo San Giorgio diventa sempre più serrata e, con il passare dei giorni, si arricchisce la rosa dei candidati.

Mancano poco più di 2 mesi al voto per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale di Reggio Calabria. Gli schieramenti si vanno delineando e tra chi ha già presentato le sue liste, c’è anche chi non ha ancora scelto un nome da proporre ai reggini.

L’elenco dei candidati a sindaco

Di seguito sono riportati (in ordine alfabetico ndr.) i nomi degli aspiranti sindaci di Reggio Calabria:

I 10 personaggi che, in questi mesi, si sono fatti avanti per guidare la città non sono però i soli in corsa. Al momento, infatti, non è ancora noto il nome del candidato che rappresenterà la destra a Reggio Calabria.

Ciò che si sa, è che verrà indicato dalla Lega in accordo con Forza Italia e Fratelli d’Italia.

Nei giorni scorsi fra le ipotesi erano spuntati i nomi di Angela Marcianò che, dopo qualche giorno, ha smentito la notizia e Antonino Minicuci, l’ex direttore generale del Comune di Genova, nativo di Melito Porto Salvo.