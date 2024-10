Comunali Reggio, Cannizzaro riconosce il ruolo della Lega: ‘Coalizione un bene primario’

“Ho sempre sostenuto e lo sostengo ancora: non importa quale partito indicherà il prossimo candidato a Sindaco del centrodestra, l’importante è che sia capace, onesto/a, competente, che ami la Città e che assieme ad una squadra forte e coesa risollevi la nostra Reggio messa in ginocchio da una spenta sinistra, che è riuscita a spegnere anche la speranza dei reggini, desiderosi di tornare ad essere una grande Reggio”.

Parole e musica di Francesco Cannizzaro che, in un post mattutino, augurando buona settimana ai suoi aficionados usa toni pacati e distensivi sull’attuale situazione della coalizione di centrodestra.

D’altra parte la scelta romana di affidare alla Lega l’indicazione del nome del candidato sindaco, cercando in un successivo momento la condivisione all’interno del centrodestra, non ha lasciato indifferente gli elettori reggini. Lo stesso Cannizzaro, deputato e coordinatore provinciale di Forza Italia, sarebbe rimasto spiazzato dalle decisioni dei leader nazionali, il cui ragionamento non poteva non prescindere dalle scelte nazionali sulle candidature regionali.

La Lega, da parte sua ha fatto trapelare sin da subito la convergenza su Antonino Minicuci, ex direttore generale del Comune di Genova, nativo di Melito Porto Salvo. Indicando in Angela Marcianò una candidatura di superamento, nel caso in cui il nome di Minicuci non riuscisse a fare breccia nella coalizione. A stretto giro di posta però, la stessa Marcianò si è smarcata da questa “designazione” creando non pochi problemi alla Lega che è corsa ai ripari mettendo in campo altri nomi nella rosa da scegliere. Di certo c’è che gli incontri del Capitano Salvini con Minicuci confermano il vantaggio dello stesso nei confronti degli altri nomi in lizza.

Un intreccio di trattative dunque che non sembra sia stato digerito dal popolo di centrodestra e dagli stessi protagonisti della coalizione reggina, Cannizzaro in testa, che ha continuato a ragionare su una alternativa da presentare in extremis. Ma il deputato reggino per distendere il clima in riva allo Stretto vuol dimostrare di essere uomo di partito e ancora una volta, valore aggiunto per la coalizione, dopo la vittoria alle regionali. Così a chiare lettere scrive:

“La coalizione di centrodestra nella sua unità, resta un valore primario per dare una seria alternativa. Spetta alla Lega indicare il candidato, Forza Italia quale componente e forza trainante della coalizione, è pronta ad impegnarsi per dare alla Città una nuova prospettiva. Forza Reggio”.

Fin qui l’ennesima puntata di una scelta, quella del candidato a sindaco, che rischia di diventare una telenovela. Perché, e c’è da giurarci, i colpi di scena sono dietro l’angolo.