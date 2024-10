Falcomatà annuncia modifiche al porta a porta. E sul 5G: ‘Devo ascoltare tutti, anche la zia Pina’ – VIDEO

“L’acqua con la Diga del Menta è migliorata, ma ovviamente si può e si deve fare di più. Rispetto ai depuratori e alla balneabilità, si deve e si può fare di più. Ma dico anche che nel 2015 esistevano 25 siti in città dove l’acqua non era balneabile, oggi ne esistono solo 8, e per altro un paio di giorni fa sono iniziati i lavori sul torrente Caserta che sfocia all’altezza del Lido comunale. Abbiamo risolto tutti i problemi? Sicuramente no, però ci dà l’idea del cammino che è stato intrapreso in questi cinque anni e al quale noi lavoriamo per continuarlo anche nei prossimi cinque”.

La normalità è l’obiettivo di tutti i reggini. Ma anche degli aspiranti sindaci. Giuseppe Falcomatà è pronto per riproporsi. Ha lavorato tanto in queste ultime settimane per allargare il fronte della sua coalizione. L’imperativo è “continuità” perché – dice – spesso non sono sufficienti cinque anni in una città normale.

Si presenta ai nastri di partenza di questa campagna elettorale che si annuncia intensa e bollente sicuramente con tanta esperienza in più rispetto a sei anni fa.

Ai microfoni di Citynow, nel corso della diretta che a giorni alterni presenta ai reggini gli aspiranti candidati a sindaco, si presenta determinato e pronto a dare battaglia ai suoi sfidanti.

E poi naturalmente è un’amministrazione che ha lavorato per salvaguardare il lavoro che era precario, per individuare nuovi spazi e nuove opportunità di lavoro e salvare quelli a rischio. Noi abbiamo salvaguardato e creato occupazione per circa 1000 posti di lavoro. Sono stati avviati i nuovi concorsi tra Comune e Città Metropolitana. Io credo che il tema del lavoro sia uno dei temi più importanti in una realtà come Reggio Calabria, perché il lavoro toglie il bisogno e quindi toglie la possibilità di poter purtroppo cadere, per bisogno, nella rete della criminalità”.

“Si è iniziato un percorso che ha bisogno di continuità, un percorso che si è caratterizzato per la riorganizzazione dei servizi in città, per il riavvio delle tante opere pubbliche che erano ferme, per la progettazione delle nuove opere pubbliche, per lo sblocco del Piano spiaggia, del Piano del suono, del Piano della mobilità e del Piano strutturale.

Insomma, il percorso intrapreso, per Giuseppe Falcomatà non si può interrompere:

“Un secondo tempo serve per portare a termine le cose che sono state programmate e che oggi si vedono diciamo parzialmente da parte dei cittadini. Però c’è un com’era, c’è un com’è, c’è un come sarà che evidentemente sarà percepibile ancora di più nei prossimi tempi”.

Ovviamente non è tutto rose e fiori, il sindaco lo sa – “Noi dobbiamo correggere anche alcune cose che si sono iniziate e sicuramente vanno migliorate” -. L’esempio Falcomatà lo fa sul tema dei rifiuti.

“Al netto della contingenza – sottolinea – e della crisi che si è creata ad arte in questi mesi con il blocco delle discariche regionali che ci ha impedito di raccogliere i rifiuti per oltre due mesi. È di tutta evidenza che alcuni correttivi sulla differenziata vanno apportati. Abbiamo imparato a fare la raccolta differenziata, abbiamo avviato un sistema di Porta a porta spinto, ma ci siamo accorti che il porta a porta in alcune zone della città non funziona. Proprio per questo all’interno del Piano industriale della società pubblica Castore, perché il servizio sarà internalizzato, noi faremo un sistema di raccolta misto mantenendo il porta a porta dove ha funzionato e spostandoci alla realizzazione di isole ecologiche dove questo sistema non ha funzionato”.

A distanza di sei anni dalla prima elezioni di acqua ne è passata tanta sotto i ponti. La fiducia, si sa, va e viene, soprattutto in ambito politico. Falcomatà, però, pur rimanendo prudente, sente la spinta dei suoi elettori.

“Ma noi siamo stati un’amministrazione che ha cercato di essere sempre su strada. Io per primo ho cercato, anche se purtroppo alcune volte lo devi fare, di non stare dentro al palazzo, ma essere presente nei quartieri, essere presente nelle circoscrizioni, mantenere il rapporto coi cittadini. Si dice, ed è vero, che il reggino vuole essere parlato, e parlandoci con le persone riesci meglio a spiegare quelli che sono i tuoi programmi, quella che è la visione. Questo è l’unico modo in cui so fare il sindaco, e dal confronto esce sempre qualcosa di buono. Poi se c’è fiducia, tanta, poca, il giusto, questo lo vedremo il 20 e il 21 settembre”.

In settimana “IlSole24Ore” ha pubblicato la classifica di gradimento degli amministratori locali, con un Falcomatà agli ultimissimi posti.

Il primo cittadino non fa drammi e condisce il suo pensiero con una buona dose di ironia:

“Da buon meridionale e reggino sono sufficientemente scaramantico. Va benissimo così. Fassino a due mesi dalle elezioni era primo nell’indice di gradimento, poi purtroppo le elezioni le ha perse. Queste domande sono state fatte tra il 5 e il 30 giugno, in piena emergenza rifiuti e oggi più di 4 persone su 10 nonostante quella che era ed è tutt’oggi la realtà delle nostre strade a causa della chiusura delle discariche abbiano detto che confermano la fiducia in Falcomatà, non mi sembra un risultato negativo . Dopo di che è chiaro che è un sondaggio, che non tiene conto delle coalizioni, degli schieramenti, dei programmi, quindi come tutte le classifiche sportivamente si accettano per quello che sono”.

Il “Tito Minniti”, e il suo mancato decollo, continua a rimane al centro del dibattito e sicuramente sarà uno dei temi principali dei programmi dei candidati. Falcomatà prima di annunciare le strategie che intenderà mettere in campo, ricorda le responsabilità della Sacal che gestisce dal 2017 il sistema aeroportuale calabrese senza però aver mai presentato il Piano industriale. A cascata il primo cittadino parla delle disattenzioni della società di gestione nei confronti di Reggio, non ultima la scelta di farlo ripartire come ultimo degli aeroporti calabresi con “voli inutili, in orari inutili”:

“Rispetto a questo, rispetto all’impossibilità per la Città Metropolitana di entrare dentro la società, al netto di chi dice si doveva entrare lo stesso… se tu per legge non puoi entrare non entri. Chi amministra, amministra rispettando le leggi. Nonostante questo noi abbiamo per due anni dato un contributo per il marketing territoriale di 250 mila euro che non hanno prodotto nulla in più per l’Aeroporto di Reggio Calabria. E quindi i miei dirigenti giustamente hanno detto bisogna ritirare questo contributo.

Le amministrazioni dialogano, tra le istituzioni si dialoga, ma questo non è stato consentito con la precedente gestione. La volontà, l’idea, è che la Città Metropolitana ove esistano le condizioni entri all’interno di Sacal, ove non esistano le condizioni è quella di stabilire rapporti istituzionali con il nuovo management per avere risposte”.