Sport e strutture: il sindaco Falcomatà su Ciccarello e la palestra di Sangiovannello

Sport e strutture. Negli ultimi mesi qualcosa si è mosso, tanto altro ancora si dovrà fare. Abbiamo sentito a tal proposito il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà e con lui si è fatto il punto della situazione: “Per quanto riguarda la Palestra di Sangiovannello è stata conclusa la gara ed assegnata alla ditta vincitrice, si è soltanto in attesa di un certificato che dia l’ok da parte dei Vigili del Fuoco e poi potranno iniziare i lavori.

Sul campo di Ciccarello il lavoro inizialmente appaltato è stato completato, quindi opere murarie, bagni e spogliatoi. Nel 2020 inaugurare un campo in terra battuta non ci è sembrato il caso ed allora con i Patti per il Sud abbiamo individuato una ulteriore somma per l’acquisto del manto in erba sintetica. Siamo in attesa della conclusione delle procedure di gara, ma dopo la posa in opera l’impianto sarà moderno e fruibile. Non dimentichiamo che su quella struttura c’è un accordo con la FIGC per farne una struttura federale”.