Falcomatà sul campo da calcio di Condera: ‘Da qui può rinascere un quartiere’
Il sindaco annuncia lo sblocco del progetto finanziato con il Decreto Reggio: campo regolamentare, parco giochi e struttura sociale. Entro l'anno la gara
31 Ottobre 2017 - 12:47 | di Eva Curatola
“Intorno ad un campo di calcio può rinascere un quartiere?
“
È questo l’interrogativo che si pone il Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, che con un post sulla sua pagina facebook annuncia ai suoi cittadini un altro progetto tirato fuori dal cassetto dei sogni di molti.
“Ieri sera ne abbiamo discusso insieme ai cittadini di Condera riprendendo un progetto iniziato nel 1997 con Italo Falcomatà” scrive così il Sindaco, che dopo un ventennio torna ad occuparsi dei lavori lasciati purtroppo incompiuti dal padre, che ha dedicato la vita alla nostra città.
“Finalmente abbiamo sbloccato il progetto, finanziato con il Decreto Reggio, che prevede un nuovo campo di calcio regolamentare, un parco giochi, un parcheggio, aree verdi attrezzate ed una struttura per attività sociali da destinare ai bambini e agli anziani del quartiere. Entro fine anno il progetto andrà a gara”.
Una bella notizia non solo per gli abitanti del quartiere, ma anche per tutti i cittadini che credono fermamente in una città che merita di splendere.
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