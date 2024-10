Reggio – Riprende la raccolta rifiuti, ma i cittadini hanno imparato la lezione?

Dopo i problemi dei giorni scorsi ed un’emergenza rifiuti che si protrae ormai dall’1 maggio, i reggini avevano quasi perso le speranza di poter tornare a vedere la città pulita come un tempo.

La città dello Stretto nell’ultima decade ha avuto alti e bassi per quanto riguarda il tema “spazzatura“, ma quello appena trascorso è stato forse uno dei capitoli più bui di questa triste storia. Negli ultimi giorni, le cose sembrano andare verso la giusta direzione.

Testimonianza è la raccolta dei rifiuti ordinari ma, in particolar modo, la rimozione delle micro-discariche che si sono create durante questi mesi di stop. Non potendo tenere l’immondizia dentro casa i reggini l’hanno depositata in strada dove, col tempo, si è accumulata sempre di più.

Eco Piana, assoldata dal Comune lo scorso febbraio, è tornata in attività con diversi interventi di rimozione e pulizia. Di seguito le zone (per ora) interessate:

Via Aldo Moro

Via Vecchia Prov. Archi

Zona Modena San Sperato

E, nella giornata di oggi, anche il rione Marconi.

Per quanto riguarda invece le opere di spazzamento, sono già state interessate le zone:

Centro Storico

Piazze Catona

Piazza Castello

Piazza Carmine

Piazza Sant’Agostino

Piazza Sant’Ambrogio

Prol. Tripepi

Via Torrione

Via Reale

Zona Eremo

Piazza – Chiesa San Brunello

Ponte della Libertà

Via Arangea

Pellaro Centro

Viale Calabria

Via Padova

Zona Pentimele

Via Labocetta

Zona Ravagnese

Viale Messina – Palazzine

Viale Europa

Via Modena

Diserbo

Piazza – Via Udine

Piazza Sant’Agostino

Piazza Canonaco

Pulizia di fondo

Piazza Focà

Piazza Poste

Lavaggio

Piazza Duomo

Piazza Italia

Nonostante le tonnellate di rifiuti accumulate in questi mesi, speriamo di poter dire presto addio a tutta la spazzatura presente in città. Speriamo in particolar modo nel buon senso dei cittadini.

E si, perché il problema non è unicamente di natura “istituzionale”.

È vero che le difficoltà a livello locale e regionale sul conferimento dei rifiuti non sono poche, ma è vero anche che molti incivili continuano a sporcare pochi minuti dopo l’avvenuta pulizia. Probabilmente si tratta di pochi evasori che, così facendo, invalidano il duro lavoro di un’intera comunità che ha ormai capito che differenziare è necessario per la nostra salute e per le generazioni future.

Per pretendere il massimo da chi ci governa, forse dovremo per primi noi dare il buon esempio come cittadini.