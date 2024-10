Reggio verso le Comunali, adesso è ufficiale il M5S candida Fabio Foti a sindaco

Si arricchisce di un nuovo candidato la corsa per Palazzo San Giorgio. Il Movimento 5 Stelle ha rotto gli indugi, e dopo il lungo percorso che occorre agli iscritti per certificare le liste e quindi le candidature, i pentastellati hanno ufficializzato le candidature calabresi per la tornata amministrativa che si terrà tra il 20 e il 21 marzo.

Per ciò che riguarda le elezioni comunali, a Reggio è stato dato il via libera a Fabio Foti, a Crotone ad Andrea Correggia e a Castrovillari a Giuseppe Antonio Campanella.

Il nome di Fabio Foti è circolato insistentemente nei mesi passati, non senza difficoltà, per la verità. Ma evidentemente dopo una lunga selezione e formazione – quella prevista dal Movimento – il Direttore Sanitario del Poliambulatorio medico “La feluca”, è riuscito nel suo intento. D’altra parte, il percorso organizzato dai pentastellati, guidato dalla Scuola Open Comuni, supporta coloro che intendono avanzare la propria candidatura attraverso un percorso meritocratico e di formazione finalizzato a valorizzare le persone che lavorano con passione sui territori.

“La partecipazione alle attività di formazione – si legge su ilblogdellestelle.it – sarà fondamentale per rendere più efficienti e trasparenti i processi di certificazione delle liste che si presenteranno alle prossime amministrative e per consentire ai candidati nei Comuni di poter esprimere il loro massimo potenziale all’interno delle Istituzioni e al servizio della collettività”

Libero professionista, molto conosciuto in città, Foti fa parte dell’associazione Meet up Reggio cinque stelle che collabora fattivamente con gli altri due presidi pentastellati – “Sos ambiente e società” e “combattivamente” – disclocati in città.