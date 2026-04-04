Comunali a Reggio, Cannizzaro lancia il sondaggio per la scelta del simbolo

"Voglio che siate voi a scegliere quale logo utilizzare per la lista Cannizzaro Sindaco", le parole del deputato reggino. E un vincitore sembra esserci già...

Elezioni Comunali a Reggio Calabria, Cannizzaro punta ancora sui social. Il deputato e candidato a sindaco per il centrodestra, affida a un sondaggio su Facebook la scelta del simbolo per la lista Cannizzaro Sindaco.

“IL SIMBOLO con cui presentarsi agli elettori non è un dettaglio:

è identità, è visione, è appartenenza.

Per questo voglio che siate VOI a scegliere quale logo utilizzare per la lista #CannizzaroSindaco

Vi lancio 3 PROPOSTE:

scegliete quale vi piace di più.

COME VOTARE ⬇️

mettete una reazione al post

(non scritte nei commenti)

?? like → simbolo n.1

❤️ cuore → simbolo n.2

? abbraccio → simbolo n.3

La reazione più utilizzata ENTRO LE 23:59 del lunedì di Pasquetta decreterà ufficialmente il simbolo della lista.

Perché una campagna elettorale non è solo di chi si candida, ma anche di chi ci crede”, le parole di Cannizzaro nel messaggio sui social.

A poche ore dal lancio del sondaggio, un vincitore sembra esserci già: l’opzione A infatti (quella con il cavaliere stilizzato trasparente) è nettamente in vantaggio rispetto alle altre due ipotesi.