Comunali a Reggio, Cannizzaro lancia il sondaggio per la scelta del simbolo
"Voglio che siate voi a scegliere quale logo utilizzare per la lista Cannizzaro Sindaco", le parole del deputato reggino. E un vincitore sembra esserci già...
04 Aprile 2026 - 15:19 | Redazione
Elezioni Comunali a Reggio Calabria, Cannizzaro punta ancora sui social. Il deputato e candidato a sindaco per il centrodestra, affida a un sondaggio su Facebook la scelta del simbolo per la lista Cannizzaro Sindaco.
“IL SIMBOLO con cui presentarsi agli elettori non è un dettaglio:
è identità, è visione, è appartenenza.
Per questo voglio che siate VOI a scegliere quale logo utilizzare per la lista #CannizzaroSindaco
Vi lancio 3 PROPOSTE:
scegliete quale vi piace di più.
COME VOTARE ⬇️
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(non scritte nei commenti)
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❤️ cuore → simbolo n.2
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La reazione più utilizzata ENTRO LE 23:59 del lunedì di Pasquetta decreterà ufficialmente il simbolo della lista.
Perché una campagna elettorale non è solo di chi si candida, ma anche di chi ci crede”, le parole di Cannizzaro nel messaggio sui social.
A poche ore dal lancio del sondaggio, un vincitore sembra esserci già: l’opzione A infatti (quella con il cavaliere stilizzato trasparente) è nettamente in vantaggio rispetto alle altre due ipotesi.